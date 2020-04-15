Комаровский заявил о смертельно опасных антибиотиках от коронавируса: врач объяснил рекордный скачок смертности

Главное Общество
Родион Власов0
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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что многие смерти в эпоху коронавируса случились не из-за самого вируса, а из-за опасных антибиотиков. Врач объяснил, как уберечь себя и близких.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский. Фото — politeka.net

Об этом сообщает «МК», передает «НБН»

Комаровский заявил, что высокая смертность в Италии от коронавируса обусловлена активным применением антибиотиков. Он отметил, что если употреблять сильные лекарства, без актуального для этого повода, то можно вызвать еще более серьезные проблемы со здоровьем. В регионах, где коронавирус массово приводит к летальным исходам, давно существует культура частого применения антибиотиков. Это привело к «устойчивости к большой части медицинских препаратов». Специалист призывает людей ответственно и с умом подходить к применению лекарственных средств.

Стоит отметить, что ситуация с заражениями в Италии наконец-то пошла на спад. Впервые с 13 марта количество зараженных в день стало ниже трех тысяч.

Напомним, как сообщалось ранее, поджигатели Чернобыля задержаны: Зеленский заявил о жестком наказании виновников катастрофы.


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