Поджигатели Чернобыля задержаны: Зеленский заявил о жестком наказании виновников катастрофы

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к народу с важным обращением относительно виновников поджога в Чернобыле. Президент обещает жестко наказать поджигателей.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Зеленский уверен, что угрозы возгорания атомной электростанции нет. Украина держит ситуацию под контролем.

«Нам удалось ликвидировать возгорание. Пожары на данный момент не представляют серьезной угрозы», — заявил президент.

Он отметил, что преступники, которые ответственны за катастрофический пожар, уже задержаны. Их ожидает наказание по всей строгости закона.

Глава государства подчеркивает, что власти хорошо помнят трагедию, которая случилась 26 апреля 1986 года. Народ будет информироваться о состоянии ситуации в Чернобыле, и никакая информация скрываться не будет, уверяет президент. Он считает, что это важные меры, необходимые для сохранения спокойствия в стране, в которой и без этого существует большое нервное напряжение.

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