Комиссия Рады завершила расследование о телеканалах 112, ZIK и NewsOne

Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений о соблюдении требований закона во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России провела последнее заседание.

Об этом сообщил член ВСК, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") в Facebook.

"Провели последнее заседание Временной следственной комиссии по поводу соблюдения требований законодательства при смене владельцев нескольких информационных телеканалов, которые сегодня принадлежат одному человеку — правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Речь о 112 ZIK и NewsOne", — написал Ткаченко.

Депутат отметил, что ни Тарас Козак, ни руководители указанных телеканалов ни разу не появились на заседаниях ВСК.

"Несмотря на то, что ни господин Козак, ни руководители этих каналов ни разу не появились на заседаниях комиссии, мы все же смогли получить достаточно информации. Были заслушаны отчеты представителей правоохранительных органов, проведена встреча с бывшим владельцем Андреем Подщипковым и ряд других мер", — рассказал Александр Ткаченко.

Он добавил, что отчет ВСК будет опубликован после его заслушивания в Верховной Раде.

"Надеюсь, что наши наработки станут еще одним шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и не допустят информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", — отметил Ткаченко.

Как сообщал Укринформ, 17 октября 2019 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Деятельность этой ВСК касается, в частности, проведения комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников поступления и движения средств при смене владельцев телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Председателем Временной следственной комиссии была избрана народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, заместителем председателя ВСК — член фракции "Голос" Александра Устинова.

По материалам: ukrinform.ru