О том, по какой причине 34-летний капитан «Реал-Мадрид» Начо Фернандес намерен сменить гранд-клуб, и перейти в Major League Soccer/МЛС (профессиональная структура, являющаяся высшим дивизионом системы футбольных лиг США и Канады), пишет «НБН», ссылаясь на материал испанского издания Marca.

Как стало известно, финальным событием, окончательно утвердившим выбор защитника-капитана, стал первый полуфинальный матч «Лиги Чемпионов», сыгранный против мюнхенской «Баварии» с ничейным счетом (2 к 2), в котором лидера внезапно и необоснованно заменили на 1 часе 5 минутах игры. При этом, футболист так до конца и не осознал, какая предпосылка спровоцировала такой шаг руководства клуба.

Следует отметить, что Начо Фернандес твердо уверен в необходимости перехода в МЛС, поскольку отказался от более выгодных финансовых предложений, только бы не играть против «Реал-Мадрид» в «Ла-Лиге» или идентичных еврокубках.

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