О том, что дело касается некоторых фруктов и овощей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главной научной сотрудницей отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики Инной Сало для «24-канала».

По словам Сало, сейчас на потребительский рынок начали поступать первые партии тепличных овощей, в частности, помидоров, огурцов, свеклы и чеснока, которые, естественно, стоят несколько дороже грунтовых сортов.

Кроме того, прогнозируется рост стоимости яблок — в среднем, цены на фрукт достигнут отметки в 27 гривен/килограмм. Также, станет дороже виноград — до 28,5 гривны/килограмм.

Помимо всего вышеописанного, стоимость импортируемых плодовых культур сохранится стабильно высокой: цены на апельсины подрастут до 75 гривен/килограмм, на лимоны — до 57 гривен/килограмм, на бананы — до 70 гривен/килограмм, и на мандарины — до 77 гривен/килограмм.

Сейчас стоимость вышеописанных продуктов в сети супермаркетов «Сільпо» выглядит нижеуказанным образом:

Фото — silpo.ua

Фото — silpo.ua

Ранее мы писали о том, что аграрии объясняли, почему в Украине вскоре заметно снизится стоимость картофеля.