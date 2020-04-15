Кто-то должен сесть — Кличко сделал бескомпромиссное заявление

Мэр Киева Виталий Кличко не остался в стороне от громкого скандала, который разразился в стенах Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Кличко бескомпромиссно заявил, если первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник виноват, то он должен ответить за содеянное.

Как стало известно, СБУ и Нацполиция проводят расследование по факту вымогательства Поворозником через посредника взятки в сумме 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя одной из строительных компаний.

Сам чиновник называет это провокацией, что он всегда работал честно, и просит правоохранителей разобраться с украинскими медиа.

Мэр столицы отреагировал на скандал и подчеркнул, что следствие должно быть объективным, открытым и публичным.

Также Виталий Кличко заявил, что не покрывал и не будет покрывать своего подчиненного. Однако предположил, что это могут быть «политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть».

Ранее сообщалось о том, что есть только один способ остановить коронавирус, ВОЗ сделала громкое заявление.