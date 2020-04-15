Кто-то должен сесть — Кличко сделал бескомпромиссное заявление

Главное Общество
Ник Петров0
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Мэр Киева Виталий Кличко не остался в стороне от громкого скандала, который разразился в стенах Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр Киева не остался в стороне от громкого скандала в КГГА. Фото: news.online.ua.

Кличко бескомпромиссно заявил, если первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник виноват, то он должен ответить за содеянное.

Как стало известно, СБУ и Нацполиция проводят расследование по факту вымогательства Поворозником через посредника взятки в сумме 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя одной из строительных компаний.

Сам чиновник называет это провокацией, что он всегда работал честно, и просит правоохранителей разобраться с украинскими медиа.

Мэр столицы отреагировал на скандал и подчеркнул, что следствие должно быть объективным, открытым и публичным.

Также Виталий Кличко заявил, что не покрывал и не будет покрывать своего подчиненного. Однако предположил, что это могут быть «политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть».

Ранее сообщалось о том, что есть только один способ остановить коронавирус, ВОЗ сделала громкое заявление.


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