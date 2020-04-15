Министр Крыклий рассказал, когда в Украине возобновят транспортное сообщение

Важное Общество
Христина Качоровська0
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По словам главы министерства инфраструктуры, транспортное сообщения возобновят не раньше мая. А может и ещё позже.

Поезд
Поезд. Фото — psm7.com

Об этом Владислав Крыклий поведал в эфире телеканала «Обозреватель», пишет «НБН«.

«Если мы увидим положительную динамику, меньше заболевших, меньше смертей, то лишь тогда будем думать о постепенно возобновлении транспорта».

Но сказать хотя бы о приблизительных сроках возобновления работы метро, поездов и самолетов министр не смог:

«Я не могу говорить о конкретной дате. Но точно не раньше мая. А вообще, думаю, что где-то в июне-июле. Всё зависит от людей, от их отношения к карантину, к самоизоляции».

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция будет жестче проверять пассажиров в транспорте.


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