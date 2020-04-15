Мир после пандемии: эксперты рассказали, на что придется согласиться человечеству, чтобы путешествовать по миру

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель программы европейских, региональных и российских исследований Павел Климкин и старший эксперт института будущего Украины Андреас Умланд считают, что после пандемии коронавируса человечество будет вынуждено отказаться от биометрических паспортов. А вместо них, мы будем оформлять биопаспорта.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на ZN.ua.

После пандемии коронавируса человечество столкнется с новым миром и новыми правилами в этом мире. Эксперты Павел Климкин и Андреас Умланд считают, что эра биометрических паспортов подходит к концу.

Если, мы захотим путешествовать по миру, то одних отпечатков пальцев и изображения сетчатки глаза будет недостаточно. Климкин и Умланд считают, что в будущем мы будем вынуждены использовать биопаспорта.

«Теперь за эту «роскошь» (путешествия. ред.) придется платить доступом к своим медицинским данным. Более того, довольно вероятно, что мы даже будем вынуждены согласиться на отслеживание параметров нашего здоровья в режиме реального времени. Вопрос только, кто и как будет оценивать эти данные, доступ к ним, и их защиту», — пишут эксперты.

Ранее мы сообщали, что Путин провел важное совещание с правительством РФ.