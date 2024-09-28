Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», госсекретарь США Энтони Блинкен заявил — в Белом доме проанализируют положения вышеописанного «плана победы», и, при возникновении необходимости, обязательно рассмотрят и предложат «дополнительные действия».

По словам Блинкена, в США весьма скрупулезно изучают «план победы», прогнозируя, что потребуется предпринять как Вашингтону, так и другим партнерам Украины осуществления такого сценария завершения войны в Украине. В частности, если нужно, США совершат «дополнительные действия», направленные на достижения «этого успеха».

Госсекретарь США добавил, что в список «дополнительных действий», естественно, после изучения подробностей «плана», вероятно, войдет и разрешение Украине на использование западного оружия для ударов вглубь РФ.

Ранее мы писали о том, что Блинкен объяснял, почему предложения Пекина по миру в Украине не имеют смысла.