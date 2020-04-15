На деньги от Всемирного банка дополнительно профинансируем больницы и закупим оборудование — Степанов

Из выделенных Всемирным банком Украины 135 млн долл. 35 млн будут потрачены на борьбу с COVID-19, 20 млн — на закупку необходимых материалов и оборудования и 15 млн — на дополнительное финансирование медучреждений.

Об этом на брифинге в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украине удалось дополнительно привлечь 135 млн долл. от Всемирного банка, 35 млн из которых пойдут на борьбу с COVID-19 в Украине. Еще 20 млн пойдут на закупку материалов и оборудования, необходимых для преодоления COVID-1, и 15 млн на дополнительное финансирование медицинских учреждений для обеспечения организации выявления и лечения случаев COVID-19", — сказал Степанов.

Он добавил, что также сегодня на заседании правительства будут рассмотрены вопросы обеспечения лекарственными средствами, обеспечение медработников зарплатами и т. д.

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Как сообщал Укринформ, Всемирный банк предоставит Украине 135 млн долл. на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru