Нацбанк продолжает расшатывать валютный рынок: курс валют на 15 апреля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 15 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 4 копейки, а евро стал дороже в цене на 17 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 15 апреля 2020

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 15 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,08 гривен, что на 4 копеек больше курса предыдущего банковского дня. Евро подорожал сразу на 17 копеек и стоит сегодня 29,70 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 15 апреля:

1 доллар США стоит 27,0899 гривен;

1 евро – 29,7081 гривен;

1 российский рубль – 0,3698 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 14 апреля 2020 года.