Нацбанк продолжает расшатывать валютный рынок: курс валют на 15 апреля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 15 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 4 копейки, а евро стал дороже в цене на 17 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 15 апреля 2020

Курс валют на 15 апреля 2020.
Доллар и евровалюта снова дорожают, НБУ раскачивает рынок. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 15 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,08 гривен, что на 4 копеек больше курса предыдущего банковского дня. Евро подорожал сразу на 17 копеек и стоит сегодня 29,70 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 15 апреля:

1 доллар США стоит 27,0899 гривен;

1 евро – 29,7081 гривен;

1 российский рубль – 0,3698 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 14 апреля 2020 года.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Прогноз погоды на новогодние выходные: Будем ли праздновать со снегом?

Христина Качоровська

В Киевской области из 39 коммунальных печатных СМИ реформировали пять

Таисия Слепцова

В «Феофании» говорят, что родственники могут разместиться рядом с освобожденными

Таисия Слепцова

Добавить комментарий