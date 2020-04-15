Новинский, у которого обнаружили коронавирус, накануне встречался с Онуфрием

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.

"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов.

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Как сообщал Укринформ, 15 апреля Новинский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

Ранее Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 — летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Фото: news.church.ua

По материалам: ukrinform.ru