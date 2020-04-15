«Огромная польза» для России: Вятрович прокомментировал вызов на допрос в ГБР

Народный депутат из фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович, которого вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о проведении форума памяти жертв Голодомора, усматривает в этом политические преследования и реализацию российского сценария.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Прямий", сообщает пресс-служба политсилы.

"В 2018 году к 85-й годовщине Голодомора нами было организовано крупное международное мероприятие с участием исследователей со всего мира и украинских исследователей. Мы два дня работали, и я считаю, что это было одно из важнейших мероприятий в контексте 85-й годовщины Голодомора. Несколько месяцев назад я узнал, что мой коллега Макс Бужанский подал заявление в ГБР о якобы неправомерных расходах на организацию этого форума", — сообщил Вятрович.

Он также добавил, что усматривает в этом политические преследования и "огромную пользу" для России.

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"Я в этом усматриваю только политические преследования, продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые происходят уже несколько месяцев. Которые коснулись и президента Порошенко, и моего коллеги Софии Федыны, а вчера буквально и Татьяны Черновол. Особую ценичность этому придает то, что поводом для преследования меня выбрано, собственно, мероприятие, посвященное распространению правды о Голодоморе. От этого всего, извините, попахивает каким-то совком и желанием, кроме всего прочего, еще и запугать тех людей, которые готовы говорить правду о Голодоморе, и опять таки в этом усматрваю огромную пользу для России", — убежден Вятрович.

Как сообщал Укринформ, ранее 15 апреля Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по инициированному Бужанским делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

18 сентября 2019 года Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с марта 2014 года.

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14 ноября того же года Центральная избирательная комиссия признала Вятровича избранным народным депутатом по списку партии "Европейская солидарность". Он стал депутатом после того, как сложила полномочия Ирина Луценко.

В ноябре 2019 года народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил в Telegram, что обратился в полицию с заявлением, в котором утверждает, что бывший руководитель Института национальной памяти, а позже народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович якобы присвоил часть денег Института, потраченных на проведение международного форума памяти жертв Голодомора.

По материалам: ukrinform.ru