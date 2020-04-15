Пандемия ускорит переход к цифровым технологиям — эксперт

Социальными последствиями пандемии для Украины могут стать ускоренный переход на цифровые технологии и дистанционное обучение.

Такое мнение в интервью изданию «Левый берег» высказал социолог, профессор, доктор философских наук Евгений Головаха

«Для Украины это ускоренный переход на цифровые технологии — то, к чему призывали недавно отставленные «кабминовские мечтатели». Теперь уже придется переходить без всяких дополнительных вливаний, потому что деваться просто некуда», — отметил Головаха.

По его мнению, будет развиваться и совершенствоваться дистанционное обучение, которое составит серьезную конкуренцию классическим учебным заведениям.

«Я когда-то писал, например, что дистанционное обучение — это единственный способ добиться декларируемого либералами равенства возможностей. Каждый из любой точки планеты сможет получить современные знания от лучших преподавателей», — подчеркнул профессор.

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По его словам, необходимо понимать, что эпидемия — исторически очень важный элемент развития всего живого, и вирус — это своеобразный источник эволюции, один из важных ее механизмов.

«Никакого человека бы не было, если бы не было вирусов. В геноме человека масса фрагментов, полученных от разнообразных вирусов. Еще толком неизвестно, какую функцию они выполняют, но так сложилось. Вирусы отсеивают слабых во многих видах, они постоянно изменяют ситуацию и толкают нас к эволюции», — отметил Головаха.

Историческим примером ученый считает эпидемию чумы, которая привела к упадку Рима и Византии и открытию новой страницы в истории человечества. В XIV веке чума так же сыграла огромную роль в формировании культуры Возрождения и отмене крепостного права в Европе.

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«Надо наконец признать, что такого рода вспышки заболеваемости — это неотъемлемая часть нашего существования, и что необходимо в любой момент быть к ним готовыми во всех аспектах — медицинском, управленческом, информационном, психологическом», — подытожил Головаха.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая Covid-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru