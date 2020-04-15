ПЦУ позволила самостоятельно освящать паски

Православная церковь Украины призывает верующих в связи с карантином приобщиться к общей молитве во время онлайн-трансляций богослужений на официальных страницах в Facebook и на YouTube.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

«Карантин не отменяет Пасху, не делает этот день менее значительным в нашей жизни, однако он вносит определенные коррективы в его празднование. Впервые в храмах Православной Церкви Украины совершаться пасхальные богослужения без многолюдной и личного присутствия мирян. Однако вы сможете приобщиться к всеобщей молитве благодаря онлайн-трансляциям богослужений на наших официальных страницах в Facebook и на YouTube-канале. Важно, находясь дома, внимательно слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдать обычные правила участия в церковном богослужении», — отмечается в сообщении.

Пасхальные блюда, отмечают в ПЦУ, также не будут совместно освящаться в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей.

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Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, допускается освящение пасхальных корзин у мест проживания — на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением «социальной дистанции». Разрешается освящение блюд в местах их производства и продажи. Если же кто-то не успел приобрести именно освященную пасху, то можно самостоятельно ее обрызгать освященной водой, добавили в ПЦУ.

Как отметили в Православной церкви, плащаница в этом году будет вынесена, однако будет почитаться без лобзаний. Обнесения Плащаницы вокруг храма разрешается только тем, кто принимает участие в богослужении, с соблюдением «социальной дистанции».

По материалам: ukrinform.ru