Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы «Защита» — МИД

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы "Защита" - МИД

За помощью в заграничных дипломатических учреждениях Украины в связи с распространением коронавирус и в рамках программы "Защита" обратились 15 984 гражданина.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

В частности, отмечается, что 15 984 гражданина Украины обратились за помощью в заграничных дипломатических учреждениях в рамках системы "Защита". Также сообщается, что 174 украинцев проходят лечение за рубежом.

Количество украинцев, которые выздоровели и умерли от осложнений не изменилась – 26 и 6 человек соответственно.

Как сообщалось, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако, на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

Читайте также: Средства защиты для медиков: с помощью волонтеров – Украина справляется

Заграничные дипломатические учреждения Украины развернули специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остаются за пределами Родины.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Вятрович ответил на упреки Польши и Израиля из-за памятника Шухевичу

Таисия Слепцова

В Одессе начался семинар по вопросам гражданского контроля над армией

Таисия Слепцова

Порошенко утвердит новое воинское приветствие ко Дню защитника

Таисия Слепцова

Добавить комментарий