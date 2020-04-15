Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы «Защита» — МИД
За помощью в заграничных дипломатических учреждениях Украины в связи с распространением коронавирус и в рамках программы "Защита" обратились 15 984 гражданина.
Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.
В частности, отмечается, что 15 984 гражданина Украины обратились за помощью в заграничных дипломатических учреждениях в рамках системы "Защита". Также сообщается, что 174 украинцев проходят лечение за рубежом.
Количество украинцев, которые выздоровели и умерли от осложнений не изменилась – 26 и 6 человек соответственно.
Как сообщалось, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако, на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.
Читайте также: Средства защиты для медиков: с помощью волонтеров – Украина справляется
Заграничные дипломатические учреждения Украины развернули специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остаются за пределами Родины.
По материалам: ukrinform.ru