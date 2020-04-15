Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы «Защита» — МИД

За помощью в заграничных дипломатических учреждениях Украины в связи с распространением коронавирус и в рамках программы "Защита" обратились 15 984 гражданина.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

В частности, отмечается, что 15 984 гражданина Украины обратились за помощью в заграничных дипломатических учреждениях в рамках системы "Защита". Также сообщается, что 174 украинцев проходят лечение за рубежом.

Количество украинцев, которые выздоровели и умерли от осложнений не изменилась – 26 и 6 человек соответственно.

Как сообщалось, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако, на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

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Заграничные дипломатические учреждения Украины развернули специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остаются за пределами Родины.

По материалам: ukrinform.ru