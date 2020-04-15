Под ГБР проходит акция в поддержку Чорновол

У здания Государственного бюро расследований проходит акция с участием депутатов "Европейской солидарности" в поддержку Татьяны Черновол.

Трансляцию с места события ведет телеканал "Прямой".

"Если называть вещи своими именами — это часть плана капитуляции Украины. Поэтому все очень серьезно. Россия… пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать нашу историю. Потому что любая оккупация Российской Федерацией страны начиналась с того, что надо было переписать героическую историю этой страны", — отметила перед допросом в ГБР Татьяна Черновол.

На акции, в частности, выступили нардепы от "Европейской солидарности" София Федина, Ахтем Чийгоз, Андрей Парубий, Алексей Гончаренко.

Чорновол идет на допрос в ГБР / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

Нардепы также отметили, что планируют проводить акцию поддержки и во время заседания в Печерском суде города Киева.

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Ранее поддержать екснардепа Татьяну Чорновол призвал в Facebook Дмитрий Булатов. Он предложил "в масках и перчатках" прийти 14 апреля в 13:30 под здание Печерского суда.

13 апреля Татьяна Черновол сообщила о вероятности проведения судебного заседания в Печерском суде Киева сразу после допроса в ГБР.

Как сообщал Укринформ, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Впоследствии ГБР заявило, что ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

По материалам: ukrinform.ru