О том, что в период объявления «воздушной тревоги», длившейся сегодня с 5 часов до приблизительно 6 часов 30 минут утра, российско-оккупационные войска вновь применили крылатые ракеты, осуществив атаку на тот же объект критически-важной инфраструктуры на Львовщине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы местной областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого.

По словам главы Львовской ОВА, ударом «освободителей» окончательно разрушена административная постройка, пожар в которой был оперативно ликвидирован специалистами-спасателями ГСЧС Украины.

Однако, несмотря на такие экстренные мероприятия, к сожалению, один человек погиб. На данном этапе поисково-спасательной операции, «чрезвычайники» продолжают разбирать завалы поврежденного админздания, поскольку под ними, судя по всему, еще могут оставаться пострадавшие люди.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Терехов рассказывал о разрушениях и количестве раненых после обстрела Харькова 30 марта.