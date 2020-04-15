Пробное ВНО: для абитуриентов создали информационные видеоролики

Украинский центр оценивания качества образования не готов четко назвать дату проведения пробного ВНО. В настоящее время для участников пробного ВНО доступны видеоматериалы по процедуре проведения пробного тестирования.

Об этом в видеообращении на YouTube сообщите глава Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"К большому сожалению, мы не готовы сказать дату, когда мы вернемся к вопросу, когда состоится пробное ВНО. Но мы убеждены, что пробное ВНО и основная сессия тестирования, которая позволит вам участвовать в конкурсном испытании в заведения высшего образования, состоится в этом году", — сказал Бойко.

Он добавил, что УЦОКО создал видеоролики, которые позволят абитуриентам ознакомиться с тем, как происходит внешнее независимое оценивание, как надо вести себя в аудитории, какими будут требования к абитуриентам, какие права и обязанности имеют абитуриенты во время прохождения тестирования.

Сейчас в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования размещены ссылки, по которым участники могут посмотреть видео, поработать с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов, научиться эффективно распределять время. Валерий Бойко добавил, что все тестовые тетради, которые были разработаны для пробного ВНО, уже распечатаны и доставлены в региональные центры оценивания качества образования.

Также для абитуриентов будут доступны материалы пробного ВНО 2019 года, тесты, переведенные на языки национальных меньшинств, а также материалы ВНО прошлых лет.

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Как сообщал Укринформ, МОН обнародовал два сценария проведения ВНО и вступительной кампании. Так, предполагалось при завершении карантина в начале мая: пробное ВНО — май, основная сессия ВНО — с 25 июня по 17 июля, результаты ВНО — не позднее 31 июля. Дополнительная сессия ВНО — с 28 июля по 11 августа. Выдача аттестатов — начало августа. Вступительная кампания — с 1 августа регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены — с 1 по 12 августа (на контракт — до 22 августа). Прием документов в ЗВО — с 13 по 22 августа, зачисление на бюджетные места — до 1 сентября. Начало учебного года для студентов 1 курса — 15 сентября.

При завершении карантина в начале августа МОН предлагало следующий сценарий. пробное ВНО — июнь-начало августа, основная сессия ВНО — с 17 августа по 4 сентября, результаты ВНО — не позднее 17 сентября. Дополнительная сессия ВНО — с 22 сентября по 6 октября. Выдача аттестатов — вторая половина сентября. Вступительная кампания — с 25 сентября регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены — с 25 сентября по 3 октября (на контракт — до 13 октября). Прием документов в ЗВО — с 4 по 13 октября, зачисление на бюджетные места — до 23 октября. Начало учебного года для студентов 1 курса — 2 ноября.

Ранее основная сессия ВНО была определена с 21 мая по 15 июня.

По материалам: ukrinform.ru