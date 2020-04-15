Резников — об обмене пленными: Есть уверенность, что это произойдет до Пасхи

Украинская сторона ожидает, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО состоится в ближайшие четверг и пятницу.

Об этом в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

«У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней — четверга и пятницы… Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас», — сказал Резников.

Он отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны процесса дали ей подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании, были достигнуты.

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«Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими — хотя бы через видеосвязь», — рассказал Резников.

Он добавил, что скорее всего обмен удерживаемыми лицами состоится в двух местах, поскольку между двумя неподконтрольными украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей действует внутренняя граница в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось, после видеоконференции ТКГ 8 апреля в Офисе Президента заявили о достижении принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи.

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10 апреля Алексей Резников уточнил, что в списках пленных, которых готовятся обменять до Пасхи, не будет жителей Крыма.

13 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что новый этап освобождения пленных по формуле «всех на всех» состоится уже на этой неделе. По ее словам, все, кто вернутся, должны пройти двухнедельную обсервацию.

По материалам: ukrinform.ru