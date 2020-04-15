Степанов: Говорить о выходе из карантина слишком рано

Говорить о выходе из карантина можно только при устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом на брифинге 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеванию коронавирусом, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу уверенно сказать, что это будет тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом", — сказал он.

Степанов отметил, что Украина постоянно анализирует опыт разных стран каким образом они выходили из карантина, и будет максимально комфортно делать это в Украине. Но только после того, когда это будет возможно.

Читайте также: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина — Президент

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировали 392 новых случая, накануне — 270.

По материалам: ukrinform.ru