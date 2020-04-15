Суд обязал ПриватБанк выплатить более $250 миллионов семье Суркисов

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал ПриватБанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям семьи Суркисов.

Эту информацию Укринформу подтвердили в ПриватБанке.

"Киевский апелляционный суд 15 апреля отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал ПриватБанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям братьев Суркисов", — подтвердили в банке.

Как сообщалось, суд несколько раз переносил рассмотрение дела. Также на предварительное заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление о выплате оффшорам Суркисов $250 млн не позвали юристов ПриватБанка.

В то же время Большая палата Верховного суда назначила на 27 апреля рассмотрение по иску семьи Суркисов к Национальному банку относительно признания их связанными с ПриватБанком лицами и об обмене их вкладов в ПриватБанке на акции.

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18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции допэмиссии банка.

17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. Семья Суркисов, а также связанные с ней лица, подали 42 иска против Национального банка Украины.

По материалам: ukrinform.ru