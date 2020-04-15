Суд рассматривает заявление об отводе судьи Вовка по делу Чорновол

Печерский райсуд в Киеве рассматривает заявление стороны защиты об отводе следственного судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Татьяне Чорновол.

Суд обеспечил трансляцию заседания, сообщает корреспондент Укринформа.

Как сообщалось, 14 апреля адвокат экс-депутата Татьяны Черновол и сама депутат объявили отвод следственному судье Печерского суда Киева Сергею Вовку, после чего в заседании, на котором Черновол планировали избрать меру пресечения, был объявлен перерыв.

Ранее прокуратура ходатайствовала о применении к Черновол меры пресечения в виде домашнего ареста.

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол утром 10 апреля сообщила, что в ее доме проводится обыск.

Затем ГБР проинформировало, что ей объявили подозрение в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

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Судья Сергей Вовк известен тем, что в 2012 году вынес приговор бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко.

Он также был одним из тех судей Печерского райсуда, которых в марте 2015 года ВККС отстранила от исполнения обязанностей в связи с возбуждением против них уголовного дела по подозрению в принятии заведомо неправосудного решения. Однако в 2016 году Вовк был восстановлен в должности.

По материалам: ukrinform.ru