В Австрии фермер «закрыл на карантин» 15 украинских работников

Владелец фермерского предприятия по переработке овощей в федеральной земле Верхняя Австрия закрыл 15 сезонных рабочих из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом и могут инфицировать остальных работников.

Соответствующую информацию австрийских СМИ подтвердила в комментарии собственному корреспонденту Укринформа консул Посольства Украины в Республике Австрия Мирослава Зинкевич.

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место, и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, "нечестным фермером", — сообщила консул.

По словам Зинкевич, сами украинцы за помощью в украинское посольство не обращались.

Инцидент имел место на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил временно закрыть в помещениях 15 сезонных рабочих из Украины, которые, по его мнению, могли быть инфицированы коронавирусом, а потому была угроза заражения для других рабочих. Согласно информации, предоставленной Экером, 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, но остальные трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера. В результате к ситуации была подключена земельная служба по защите прав рабочих.

Сейчас дело находится на контроле австрийских компетентных органов. Прокуратурой Линца проводится расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

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Согласно информации австрийских СМИ, раньше это фермерское предприятие в Линц-Ланд уже становилось объектом инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени — рабочим приходилось работать до 72 часов в неделю.

"Мы продолжим мониторить ситуацию. Она находится на контроле австрийских компетентных органов. Директор рабочей палаты Верхней Австрии сообщил, что обязательно свяжется с нами, если нужна будет помощь от Посольства Украины", — отметила Зинкевич.

Фото с сайта ooe.orf.at

По материалам: ukrinform.ru