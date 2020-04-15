В ВСУ обнаружили еще четырех инфицированных коронавирусом

По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных силах Украины количество больных коронавирусом выросло за сутки на четыре человека — до 23.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинвкими силами ВСУ.

«На 07.00 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 умер. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается за сутки подтверждены четыре новых случая коронавируса. В частности, у военнослужащего Житомирского гарнизона, с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом, а 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя; у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находится на стационарном лечении с диагнозом «пневмония»; у военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося в самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом.

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Кроме того, коронавирус подтвержден у военнослужащего Хмельницкого гарнизона. С 7 апреля находился на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с подозрением на COVID-19, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 15 апреля зарегистрировано 3764 случая заражения коронавирусом, из них — 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru