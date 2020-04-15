В Украине COVID-19 заболели 684 медработника

В Украине по состоянию на утро 15 апреля COVID-19 заболели 684 медицинских работника и 260 детей.

Об этом на брифинге проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

“В целом заболели 3 764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника”, — сказал Степанов.

В течение 14 апреля, зарегистрировано 392 новых случая COVID-19, за сутки умерло 10 человек, госпитализировано 120 человек, из которых 7 детей и 10 медработников. В течение 14 апреля выздоровели от COVID-19 по результатам ПЦР-тестирования 24 человека.

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Как сообщалось, по состоянию на 14 апреля в Украине был подтвержден коронавирус у 594 медработников.

По материалам: ukrinform.ru