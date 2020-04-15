Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в ГБР

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность", экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

Об этом Вятрович сообщил в Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским (народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский — ред.) — за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?", — написал депутат.

Вятрович добавил, что вызов подписал следователь Амелин.

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"Вызов подписал следователь Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за "незамечание" государственной измены Ермаком и Кучмой", — отметил Вятрович.

По материалам: ukrinform.ru