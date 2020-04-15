ВНО могут перенести на 25 августа, если карантин «затянется”

Дата проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году зависит от срока завершения карантина, Минобразования разработало два сценария — на июнь и август.

Об этом заявила на брифинге в среду, 15 апреля, и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

«Внешнее независимое оценивание состоится в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от окончания срока карантина в Украине», — сказала Мандзий.

Она добавила, что Минобразования разработало минимум два сценария проведения ВНО.

В частности, если карантин закончится в начале июня, то в июне возможно проведение пробного ВНО, а с 25 июня — основной сессии ВНО.

Если сроки карантина будут продлены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа — основная сессия.

И.о. министра также напомнила, что учащиеся 4-го и 9-го класса освобождены от государственной итоговой аттестации.

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Как сообщалось, в 2020 году основная сессия ВНО должна была начаться 21 мая тестированием по математике, ВНО по украинскому языку и литературе было запланировано на 26 мая, физике — 28 мая, по немецкому, испанскому, французскому языкам — 1 июня, английскому языку — 2 июня , по истории Украины — 4 июня, биологии — 9 июня, географии — 11 июня.

По материалам: ukrinform.ru