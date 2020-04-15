Заболевший коронавирусом Новинский 14 апреля встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием

А уже в среду, 15 апреля, народный избранник Вадим Новинский заявил, что подхватил коронавирус.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Левый берег«.

Так, во вторник, 14 апреля, Новинский встречался с митрополитом Онуфрием и передал ему 850 тысяч медицинских масок. Эти маски должны раздавать прихожанам УПМ МП в разных областях, которые на праздник Пасхи решат посетить храмы Московского патриархата.

А уже 15 апреля Вадим Новинский сообщил о том, что заразился COVID-19. такая новость не сильно обрадовала представителей УПЦ МП. В частности, Архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Новинский поспособствовал в усугублении кризиса между церковью и общественностью. а также подверг опасности митрополита Онуфрия:

«А может и не только его, ведь мы не знаем, со сколькими людьми он общался в последние дни. Он же мог не посещать Онуфрия, он же знает, что митрополиту уже 75 лет. Он и так ограничил контакты и живет в загородном монастыре. Но отказать во встрече Новинскому Онуфрий не смог».

Напомним, ранее мы писали, что Новинский заразился коронавирусом.