Защите Чорновол отказали в отводе судьи Вовка

Следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк продолжит избирать меру пресечения бывшему народному депутату и активистке Майдана Татьяне Чорновол после того, как ей отказали в его отводе.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"В удовлетворении ходатайства об отводе следственного судьи Сергея Вовка отказать", — огласила судья.

Она пояснила, что информация защиты о вмешательстве в автораспределение дел при выборе следственного судьи не подтвердилась. А 14 апреля, когда осуществлялось автораспределение, согласно утвержденному председателем суда графику, дежурили только трое судей, среди которых Вовк.

В свою очередь, Чорновол в Facebook проинформировала, что меру пресечения ей продолжат избирать 16 апреля в 9 час. 30 мин.

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Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Впоследствии Государственное бюро расследований проинформировало, что ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание по избранию меры пресечения Чорновол. Прокуратура просит о применении к ней меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В то же время Чорновол готовы взять на поруки все члены фракции партии "Европейская солидарность".

По материалам: ukrinform.ru