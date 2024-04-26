О том, остается ли у граждан, уже получивших повестку, право на обращение в рекрутинговые центры, набирающие военных для службы в Силах Обороны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное уполномоченным представителем Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексеем Бежевцем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Бежевца, повестка никоим образом не ограничивает право гражданина на добровольное посещение рекрутингового центра, в котором есть открытая возможность «понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя место в конкретной бригаде на конкретную должность».

Впрочем, есть небольшой, но важный нюанс — речь лишь о повестке, выданной для сверки учетных данных. То есть после прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК/СП, и, соответственно подготовке к отправке в часть, особа не сможет рассчитывать на услуги рекрутинга.

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