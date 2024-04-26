О том, каком мнение сложилось у директора «Шахтера» по футболу Дарио Срна относительно «выручки» от потенциальной реализации Георгия Судакова, пишет «НБН», ссылаясь на интервью спортивного функционера, прозвучавшее на YouTube-канале KDK.

Исходя из слов Срна, «оранжево-черные» не против продать украинца, но все зависит от предложенной суммы средств. В частности, президент ФК «Шахтер» желает получить за Судакова «большие деньги», и если бы было достаточно 40-45 млн евро, то полузащитника уже отдали бы итальянскому «Наполи».

Однако, поскольку Судаков является уникальным футболистом, регулярно выполняющим «сумасшедший объем работы», и имеющим «голову на плечах», то есть редким игроком в Европе, то украинец сможет уйти «за очень большую сумму».

Директор «Шахтера» резюмировал:

Уверен, что это больше 60 млн евро. И он стоит таких денег. Предложения «Английской Премьер-Лиги»? Конкретики пока нет из Великобритании. Вся Европа его хочет.

Ранее мы писали о том, что спортивный инсайдер выяснял, за какую сумму донецкий «Шахтер» был готов «продать» полузащитника Судакова в ноябре 2023 года.