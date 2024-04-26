О том, что вскоре назначении пенсионного пособия станут принимать во внимание трудовой стаж граждан, накопленный в период трудоустройства в других странах, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины.

В частности, положениями обновленного пенсионного законодательства, теперь решается сразу ряд проблемных вопросов, касающихся оформления пенсионных выплат: для обоснования права на получение возрастного пособия, в ПФУ будут учитывать страховой стаж, приобретенный на территории иных государств, даже если с правительством отдельно взятого государства Украина не заключала соответствующего соглашения о пенсионном обеспечении.

Однако есть один важный нюанс — при определении сумм пенсионного пособия, учтут лишь единый социальный взнос (ЕСВ), уплаченный в пользу Украины. Таким образом, размер потенциально назначенной соцпомощи по возрасту, напрямую зависит от объема уплаченных в Украине страховых взносов/стажа работы до 1 января текущего года. При этом, сроки выхода на «заслуженный отдых» станут зависеть от времени трудоустройству как в Украине, так и за рубежом.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, как увеличились выплаты работающих пенсионеров с апреля.