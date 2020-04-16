Чорновол отправили под круглосуточный домашний арест

Суд избрал бывшему народному депутату Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом объявил судья Сергей Вовк, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ходатайство (прокуратуры — ред.) удовлетворить. Применить к ней (Чорновол — ред.) меру пресечения в виде домашнего ареста », — сказал судья.

Суд также наложил на Чорновол обязанности прибывать в суд, к следователю, прокурору по первому вызову, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает, без разрешения следователя, прокурора, суда, уведомлять следователя, прокурора об изменении места жительства и работы; воздержаться от общения со свидетелями, сдать свои документы для выезда за рубеж, носить электронное средство контроля и тому подобное.

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Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

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Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание для избрания Чорновол меры пресечения. Прокуратура просила применить к ней круглосуточный домашний арест.

В то же время о готовности взять Чорновол на поруки заявляли члены фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

По материалам: ukrinform.ru