Денисова передала более 80 обращений в Центр освобождения заложников при СБУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала в Центр освобождения заложников при СБУ более 80 обращений родственников и близких пленных с просьбой освободить их.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Мною было передано в Центр освобождения заложников при СБУ более 80 обращений родственников и близких наших граждан с просьбой освободить их. Продолжаем борьбу за всех украинцев, еще ожидающих своего освобождения. Каждый из вас в приоритете», — отметила Денисова.

По ее словам, в рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан в первой локации — на КПВВ "Майорск" — на подконтрольную правительству территорию сегодня было возвращено 9 граждан Украины. Во второй локации — возле пгт Счастье — украинской стороне возвращено 11 граждан.

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Как сообщал Укринформ, очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц состоялся сегодня утром. Были освобождены 20 граждан, находившихся в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По материалам: ukrinform.ru