Денисова сообщает, что среди освобожденных пленных девять — из оккупированной Донетчины

На подконтрольную территорию правительства сегодня возвращены 19 граждан Украины, в том числе 9 украинцев с временно оккупированной территории Донецкой области в рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех", который сейчас проходит в первой локации на КПВВ Майорск.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщил в своем Тelegram-канале.

«С временно оккупированной территории Донецкой области будут возвращены 9 граждан Украины. В частности, среди них — Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года », — написала Денисова.

Она опубликовала фото девяти мужчин, стоящих у автобуса, и подписала снимок: «Наши освобожденные граждане».

Безусловно, добавила она, карантине ограничения существенно повлияли на переговорный процесс.

«Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи », — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

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Она отметила, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаемыми на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал Укринформ со ссылкой на информацию Офиса Президента Украины, утром начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.

По материалам: ukrinform.ru