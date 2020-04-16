Геращенко говорит, что генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова

Задержанный 14 апреля генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заместитель министра Антон Геращенко заявил в эфире канала "Украина24", сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение», — сказал Геращенко.

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Как сообщалося, контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и совершении террористических актов.

По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По материалам: ukrinform.ru