«Как стать Youtube-блоггером»: Минцифры презентовало образовательный сериал

Министерство цифровой трансформации Украины представило новый сериал "Как стать Youtube-блогером" на образовательной платформе "Дія.Цифрова освіта".

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации образовательного сериала 16 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы живем во времена, когда каждый из нас — медиа. С помощью видеоформата можно делиться уникальным опытом, доносить прогрессивные и полезные мысли, а также опровергать фейки. Можно, конечно, вести свой развлекательный канал и улучшать настроение своего зрителя, и это не менее важная задача", — заявила она.

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Ионан добавила, что в Минцифры решили структурировать знания о том, как правильно вести каналы на Youtube. Этот сериал начинает новую линейку сериалов для молодежи и подростков, хотя заниматься этим можно в любом возрасте, уточнила она.

Сериал расскажет о том, где искать идеи для собственных видео; критерии удачного видео на YouTube; об авторском праве; оформлении YouTube-канала; оптимизации видео; монетизации канала и многом другом.

Как сообщалось, до конца года в Минцифры планируется запустить более 20 образовательных сериалов.

По материалам: ukrinform.ru