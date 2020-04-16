Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Общество
Таисия Слепцова0
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Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks , самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9 тысяч патронов различного калибра. Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательств и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", — говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

СБУ обнаружила арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у фигуранта дела генерала Шайтанова / Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

По материалам: ukrinform.ru


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