Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks , самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9 тысяч патронов различного калибра. Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательств и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", — говорится в сообщении.

СБУ обнаружила арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у фигуранта дела генерала Шайтанова / Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru