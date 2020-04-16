Культуру лучше поддержать сейчас, чем потом освобождать от налогов — Фоменко

Отрасль культуры — это, в частности, и бизнес, который более целесообразно поддерживать и получать налоги, чем потом освобождать от налогов для выживания.

На этом отметила в интервью Укринформу и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

«Говоря о креативном секторе, важно осознавать, что креативные индустрии — это малый и средний бизнес. И если не поддерживать этих людей сегодня, потом мы будем вынуждены поддерживать их через социальные и налоговые льготы. Так не лучше ли сейчас поддерживать отрасль и получать налоги, чем потом освобождать её от налогов, ибо это станет условием её выживания?» — сказала Фоменко.

В этой связи она подчеркнула, что необходимо отстоять все важные институты отрасли — и Украинский институт книги, призванный стать рукой помощи причастным к книгоизданию и продвижению чтения, и Украинский культурный фонд, который через свои проекты может поддержать культурный и креативный секторы.

«Существует ошибочное мнение, что сфера деятельности Украинского культурного фонда — фестивали и концерты. Но это не так. Только 20-25% его активности — это вот такие перфоменсные вещи. Значительная доля проектов направлена ​​на развитие художественной способности, образовательные тренинги, аналитические работы», — уточнила Фоменко.

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Руководитель министерства также акцентировала внимание на необходимости поддержки в создании электронного ресурса культурного наследия, куда войдут музейные коллекции и объекты недвижимого наследия.

«Много процессов были запущены в этом направлении … Вынужденная остановка в работе музейных учреждений из-за карантина только лишний раз показала, насколько важно иметь доступную платформу культурных ценностей Украины. У нас есть дополнительные аргументы не экономить на образовании информационного ресурса культурного наследия и культурных ценностей, а ускорить работу, в том числе за счет государственного бюджета», — сказала она.

По материалам: ukrinform.ru