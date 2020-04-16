МВД: Изменения к закону о Нацгвардии унормируют ее деятельность согласно опыту ЕС

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины» позволит нормализовать ее деятельность в соответствии с европейским опытом.

Об этом информирует прессс-лужба МВД.

Как отмечается, одно из наиболее обсуждаемых изменений касается права военнослужащих НГУ составлять протоколы об административных правонарушениях. В частности, как уточняют в МВД, проектом закона №3105 определено расширение прав офицеров и военнослужащих военной службы по контракту НГУ по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений.

Эти правки касаются 19 статей КУоАП и 2 статей Закона «О Национальной гвардии Украины».

Относительно предоставления нацгвардейцам права принимать меры реагирования на правонарушения, определенные КУоАП, в МВД подчеркивают, что это полностью согласуется с европейскими принципами в сфере охраны общественного порядка. Таким правом наделены все аналогичные европейские военные формирования с правоохранительными функциями Международной ассоциации жандармерии и полицейских сил с военным статусом (FIEP), полноправным членом которой является и НГУ.

«Из всех структур, которые входят в ассоциацию, только военнослужащие НГУ не имеют права составлять протоколы об административных правонарушениях», — указывают в МВД, уточняя, что расширение полномочий будет касаться наиболее распространенных правонарушений в общественных местах.

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В частности, согласно предложенным изменениям относительно полномочий реагирования на админнарушения, нацгвардейцы смогут: принимать меры реагирования на правонарушения, определенные КУоАП, в том числе составлять протоколы об административных правонарушениях, на основании и в порядке, определенных законом; передавать материалы об административных правонарушениях на рассмотрение уполномоченных органов исполнительной власти или судов, формировать (наполнять) и пользоваться реестрами и базами данных МВД.

В связи с этим в министерстве отметили, что все офицеры НГУ и большинство военнослужащих по контракту имеют высшее образование.

Уточняется, что уже более 4 тысяч офицеров и контрактников в 2019-2020 годах прошли соответствующую подготовку в вузах МВД по программе обучения патрульных полицейских для осуществления превентивных и полицейских мер.

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Также отмечается, что нацгвардейцы уже наделены правом осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законами «О Национальной полиции» и «О Национальной гвардии Украины».

«В частности это касается права проводить личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или объектом правонарушения. Но реализовать эти «полицейские» права, относительно применения подобных мер реагирования на правонарушения, определенные КУоАП, военнослужащие НГУ не в состоянии, поскольку не являются соответствующими субъектами, которые наделены такими полномочиями», — констатируют в МВД.

Отмечается, что предоставление субъектности нацгвардейцам позволит лучше обеспечивать безопасность, поскольку у нарушителя может быть огнестрельное, холодное оружие, взрывчатка. Также, как отмечают в министерстве, это улучшит условия для создания доказательной базы правонарушения.

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«Военнослужащим Нацгвардии будет предоставляться право задерживать, доставлять и передавать органам Национальной полиции, правоохранительным органам лиц, которые совершили или подозреваются в совершении административного правонарушения. Такое право позволит более оперативно нести службу по охране общественного порядка, не вызывая для реагирования на административные правонарушения сотрудников полиции, а также разгрузить их работу», — отметили в МВД.

В целом, добавили в министерстве, принятие законопроекта №3105 позволит согласовать между собой Закон «О Национальной гвардии Украины» и другие законы.

«Внесение этих изменений в законодательство, регламентирующее деятельность НГУ, будет способствовать приближению Национальной гвардии Украины к правоохранительным структурам, которые являются членами Ассоциации (FIEP)», — отмечают в МВД.

По материалам: ukrinform.ru