Нынешний кризис изменил отношения православных с церковью — Вселенский Патриарх

Мировая пандемия коронавируса и вызовы, которые она поставила перед человечеством, коренным образом изменили как весь мир в целом, так и отношения православных христиан с церковью и совершение таинств в частности. И к этому следует относиться с благодарностью, как к драгоценному уроку.

Об этом в интервью Укринформу сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

«Все мы понимаем, что то, что мы раньше считали «нормальным» в нашем мире или «рутинным» в нашей жизни, было разрушено и коренным образом изменено. То, к чему мы привыкли, чем наслаждались, резко изменилось или прекратилось. Мы не можем больше воспринимать как должное даже самые простые вещи. Для нас, православных христиан, это также касается наших отношений с церковью и, прежде всего, с Богом», — сказал Вселенский Патриарх.

По его словам, мы уже не можем воспринимать традиционные или обычные подходы как должное — как от посещения богослужений, зажигания свечей, целования икон, пения с хором, пребывания в очереди к причастию.

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«И в этом кризисе мы узнали, что церковь — это не просто здание. Мы открыли для себя то, что наши дома и семьи призваны стать и быть тем, что святой Иоанн Златоуст описывает как «малую церковь» — не только по названию, но и на практике. Все мы должны быть благодарны за этот драгоценный урок нашему Господу, который уверяет нас: «Где двое или трое собрались во имя Мое, я там среди них». На самом деле, Иисус Христос ближе к нам, чем мы сами к себе», — сказал Его Святейшество.

Вселенский Патриарх призвал соблюдать принципы социального дистанцирования и относиться к своим домам и семьям как к «малым церквям».

Ранее Вселенский Патриарх призвал верующих на Пасху оставаться дома.

По материалам: ukrinform.ru