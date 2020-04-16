Офис генпрокурора передал более 1,8 миллиона на нужды трех больниц

Работники Офиса генерального прокурора передали свой однодневный заработок на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине — в апреле удалось собрать более 1,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Добровольное пожертвование наших сотрудников позволит поддержать сейчас больницы на Тернопольщине и Буковине, где одни из самых высоких показателей заболеваемости. Каждое медучреждение получило свыше 600 000 гривень, которые сможет потратить на нужды пациентов, медиков или закупку необходимого оборудования», — заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что по запросу противоэпидемических штабов регионов пособие для противодействия COVID-19 получили Тернопольский областной клинический перинатальный центр «Мать и дитя», Монастырисская центральная районная больница и Черновицкая областная детская клиническая больница.

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Как сообщалось, в Офисе Генерального прокурора создан координационный штаб для борьбы с распространением коронавируса. Он осуществляет профилактические и противоэпидемические меры в органах прокуратуры и оптимизирует работу Офиса, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

По материалам: ukrinform.ru