Освобожденные украинцы уже позвонили родным из обсервации

Освобожденные во время сегодняшнего обмена удерживаемыми лицами уже находятся на обсервации и успели пообщаться по телефону с семьями.

Об этом с места обсервации сообщили освобожденные пленники, видеоразговор с которыми есть в распоряжении Укринформа.

"Меня там удерживали, так как я хотела помочь военным. Сейчас чувствую облегчение. Даже здесь, в условиях обсервации, потому что я уже услышала своего ребенка. Позвонила маме, потом — позвонила сыну", — рассказала освобожденная Алевтина Попова.

Она добавила, что абсолютно согласна с условиями прохождения обсервации, ведь "здоровье там забирали практически каждый день".

В свою очередь в видеокомментарии Вадим Сирык заявил, что первое желание — увидеть свою семью, ведь должен был только телефонный разговор с родными.

Читайте также: ОБСЕ приветствует освобождение пленных на Донбассе накануне Пасхи

"Я такой, что и сейчас пошел бы сразу к семье. Но стараемся входить в то положение, которое есть сейчас в Украине (речь идет о обсервации для освобожденных граждан — ред.). И мы должны придерживаться тех границ, которые принял наш главнокомандующий", — добавил Сирык.

Как сообщал Укринформ, в результате взаимного освобождения 16 апреля на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 украинских граждан, удерживаемых на временно оккупированных территориях ОРДЛО. В частности, 9 украинцев длительное время удерживались боевиками на оккупированных территориях Донецкой области, а 11 — Луганской.

Среди них — двое украинских военных. Обмен был осуществлен на пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области и в районе города Счастье Луганской области. В то же время на оккупированные территории выехали 14 граждан.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц состоялось в рамках формата "всех на всех". Впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала.

В результате операции обмена удерживаемыми лицами в четверг, 16 апреля, в целом освобождены 38 человек, 34 из них были переданы, 4 — отказались переходить в ОРДЛО.

По возвращении наши граждане обязательно пройдут процедуры обсервации и проверки. Это уже третий обмен за последние семь месяцев. Прошлое взаимное освобождение лиц произошло в декабре 2019 года, тогда домой вернулось 76 украинцев.

В Офисе Президента Украины сообщили, что продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

По материалам: ukrinform.ru