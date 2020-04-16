Переговоры об освобождении украинцев из оккупированного Крыма и РФ продолжаются — Ермак

Переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в РФ, продолжаются.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Facebook, комментируя ход сегодняшнего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех». Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России », — написал Ермак.

Он отметил, что взаимные освобождения — это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной отработки.

Ермак напомнил, что Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что власть будет бороться за жизнь каждого гражданина Украины.

«Программа обмена «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Все это — ради украинцев, которых должны вытянуть из ада плена », — подчеркнул Ермак.

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Он напомнил о том, что в четверг на родину вернутся 19 граждан, находившихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Как сообщал Укринформ, утром в четверг начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого на подконтрольную правительству территорию будут возвращены 19 граждан Украины, незаконно удерживаемых в ОРДЛО.

Омбудсмен Людмила Денисова уже опубликовала в соцсети фото с первыми девятью освобожденными из плена.

По материалам: ukrinform.ru