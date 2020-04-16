Рынки снова на «карантине»: а о сотнях тысяч мелких торговцев подумали?

Базар это то, благодаря чему и вопреки всему – во все времена выживали украинцы. Долго обходиться без базара Украина не сможет

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина: «С 14 апреля мое постановление, прописывающее условия, как открываться рынкам, будет считаться утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет – как и с доступом к храмам. Почему мы думаем, что пронесет», – заявил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах, но… был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили его отменить постановление.

«Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем огромные нарушения, антисанитарию», – резюмировал Ляшко.

Реакция Сети на заявление о закрытии рынков не заставила себя ждать

«Никакого постановления, никакого решения о том, что рынки будут закрываться, мы не получили. Мы не имеем никакой информации, кроме заявления Виктора Ляшко», – сообщила руководитель львовского оперативного штаба Галина Слична. И добавила, что когда город решал, позволить ли рынкам работать, то советовался с инфекционистами: «Инфекционисты говорили нам, что, напротив, более безопасно покупать на рынке, поскольку там открытое пространство, естественный доступ воздуха. Конечно, должны быть определенные условия. Мы решили позволить рынкам работать тогда и разработали четкие правила соблюдения санитарных норм, прописали дистанцию, наличие средств индивидуальной защиты, количество посетителей (…) Впрочем, город будет принимать решение в зависимости от того, какое решение примет государство».

Пишут в сети и такое… «Факты нарушений на рынках должны быть опубликованы. Что касается сетей супермаркетов, то нарушения опубликуем мы – предприниматели, которых вы, господин Ляшко, оставили без работы», – отмечает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш. «Где-то нашли нарушение? Ну, так опубликуйте их, примите меры. Но при чем здесь все рынки? Или, по вашему, люди идут на работу во время карантина, потому что делать нечего? Нет! Они идут на работу, потому что их семьи каждый день хотят есть», – жалуется одесский активист Сергей Гончарук.

Можем, конечно, поддерживать или не поддерживать решение о закрытии рынков. Однако нужно понимать, что рынок, в общеукраинских масштабах, – это хребет теневой экономики. Если в положительном смысле (а он тут есть), то это то, благодаря чему Украина всегда выживала. Так бывало уже не раз в истории. А как будет в этот раз, какой путь выбрать: воспользоваться ситуацией и максимально подавить теневую экономику или не мешать ей снова помогать выживанию украинцев? Сегодня рынок это не просто место, где тысячи мелких предпринимателей продают сыр, молоко, колбасу, хлеб, овощи и фрукты, а сотни тысяч рабочих мест. Что им делать в такой непростой ситуации? Ну и, наконец, начинается огородный сезон. Если рынок закрыт, то где брать рассаду, семена, средства защиты растений, инвентарь и прочее? Безусловно, в интернете сейчас немало специализированных магазинов, где онлайн можно купить все необходимое, но… Во-первых, большинство привыкли это делать именно на базарах, а во-вторых, гаджеты с доступом к Интернету имеют далеко не все, а люди старшего возраста и подавно. Как это решить?

Укринформ обратился с этими вопросами к экономистам.

Небольшой спойлер: единодушия в ответах нет.

Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей:



Алексей Дорошенко

«Базарникам» надо искать альтернативу, как это сделали производители тепличных огурцов и помидоров»

– Прежде всего отмечу, что главный государственный санврач не может закрыть или открыть рынки. Он лишь регулирует определенные условия. На сегодня этот вопрос в рамках ответственности местных органов власти. Они либо дадут «добро», либо – нет.

На рынки приходится около 60% розничного товарооборота продуктов в среднем по стране. Но во многих регионах, где нет крупных торговых сетей, рынок может давать и 80% продаж. Моя позиция все это время была, что открытие рынков стабилизирует цены. Но разговаривая со многими людьми, включая и.о. главы ОГА Киевщины, слышал о том что рынки работают без соблюдения ограничений дистанции между торговыми точками и покупателями, без контроля наличия средств индивидуальной защиты, а также без ограничений на продажу нефасованных продуктов. И поскольку Пасха – время посещения рынков, стало понятно, что если владельцы рынков не готовы работать в условиях чрезвычайной ситуации, то они вынуждены закрыться.

Еще три недели назад было гораздо труднее. Из-за ажиотажного спроса магазины оказались не готовы к такому объему продаж – возникали проблемы, дефицит. Но сегодня уже магазины и сети готовы к существующему спросу. Тем более спрос с каждой неделей снижается из-за уменьшения сбережений людей и ввиду уже сделанных запасов. Поэтому до 24 апреля рынки работать не будут, а там будет понятно как развивается ситуация с распространением коронавируса.

Конечно, это не касается всех без исключения регионов. Например, есть такие райцентры или города, где небольшие магазинчики могут обслужить максимум пять человек в очереди (больше в помещении просто не поместится). Поэтому там, где крупных торговых сетей нет, действительно будет нелегко. Но как-то переживем этот период. Тем более, что сейчас много людей самостоятельно производят и заготавливают пищу. То есть торговля может продолжаться между самими людьми, а не через рынок.

Что касается теневой экономики, то это реакция украинского общества, бизнеса на определенные условия жизни. Что ни делай, как ни подавляй, но антиалкогольная компания, как при Союзе, ничем не закончится. Так же, как она ничем не закончилась в США 100 лет назад. Если есть условия, и эти условия фактически поддерживают через разные вещи – привычки, покупательную способность и т. п – «теневая экономика» наших рынков… Это как раз реакция. Только повышение уровня жизни приведет к тому, что базары закроются сами по себе.

Что делать мелким предпринимателям? У меня встречный вопрос: если торговцы так сильно переживают за свои рабочие места, если они знали, что рынок дает им возможность продать то, что они производят, то почему они не смогли обеспечить совместно с администрациями рынков минимальные условия торговли в условиях карантина? Повторюсь, что я за открытие рынков, но… На сегодня большинство украинцев поддерживают жесткие ограничения. А потому мы фактически реагируем не только на то, что хочет сделать правительство или президент, а и на требования общества. С другой стороны, можно искать альтернативные каналы сбыта. В Киеве, например, на улицах, у подъездов домов нередко звучат объявления через громкоговоритель: «Продаем картофель, лук, морковь (…) Доставим до двери». Люди ищут… Например, производители тепличных огурцов и помидоров вошли в торговые сети с теми объемами, которые позволяют им реализовать продукцию. Конечно, не очень выгодно по цене, но теперь у них появился выбор: или выкидываешь, или меняешь условия продажи. Скажите, если это смогли сделать тепличники, то почему другие не смогли?..

Наконец, где брать рассаду, семена, средства защиты растений, инвентарь и тому подобное? Ограничений на продажу всего необходимого для садоводства и овощей не было и не будет. Конечно, если рынки закрываются, то кто-то не сможет реализовать семена, удобрения и тому подобное. Но магазины, которые этим торгуют – будут продавать.

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО):



Андрей Ярмак

«Запретить очень просто. Сложнее что-то сделать для обеспечения необходимых условий и безопасности людей»

– Это не теневая экономика, а скорее базарная. И она такова только потому, что правительство создало именно подобные условия. Например УПОА (Украинская плодоовощная ассоциация) давно уже предлагает правительству рассмотреть возможность снижения НДС на овощи и фрукты (подобные предложения есть по молочной продукции), чтобы перевести эту торговлю в легальную плоскость. Так же, УПОА и ВАР давно просят принять прекрасный и современный закон о сельхозкооперации, который был подготовлен совместно с ФАО, ЕБРР и лучшими международными специалистами, но ВР его никак не может принять. Поэтому и имеем такую картину.

Базар – это не только рабочие места – это еще доступ украинцев к свежим ягодам, овощам и фруктам. Ведь местная продукция, особенно скоропортящаяся (например ягоды), почти вся продается именно через базары. И вот это уже очень плохо для государства, если мы этот канал продаж прикроем. Базар сейчас кормит миллионы людей, которые не просят денег у государства. Это также дает доступ к витаминной продукции миллионам жителей городов.

Итак, получается, что сейчас эти люди, которые выращивают ягоды и овощи с фруктами пойдут с протянутой рукой к государству, а горожане получат худший доступ к важным для иммунитета продуктов. Сделать ничего быстро не получится, потому что супермаркеты не могут физически купить эту продукцию у множества мелких поставщиков. Кроме того, они умеют продавать то, что может храниться долго, а вот ягоды, например, они продавать не очень умеют и не очень любят. Также не получится быстро создать кооперативы, а особенно сейчас, когда собираться нельзя, и нужна инфраструктура, которая стоит миллионы. Наконец в онлайн тоже не выйдешь, потому что это тоже ритейл, и там тоже нужны инвестиции во все, в т.ч. и в логистику.

Следовательно, нужно правительству делать все, чтобы обеспечить возможность цивилизованной торговли на базарах, потому что торговля будет происходить на стихийных рынках. И это уже происходит, скажем, на юге Херсонщины, судя по тому, что мне присылают фермеры. Кроме того, когда начнется сезон (а он уже начинается) ранних овощей и ягод, то население и сельское и городское, несмотря на карантин, будет активно выражать недовольство действиями правительства. А это уже никому не нужно. Запретить очень просто. Сложнее что-то сделать для обеспечения необходимых условий и безопасности людей. А так не будем иметь ни безопасности, ни денег. А еще хуже – разрушим производства, и в следующем году вообще останемся без овощей, ягод и фруктов от мелкого производителя.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru