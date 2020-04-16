Средства защиты для медиков: с помощью волонтеров – Украина справляется

Халаты, маски, очки, бахилы – все это у украинских медиков уже есть. И их хватит, если мы избежим негативного сценария

Социология – наука инерционная. Последний (конец первой декады апреля) опрос, проведенный КМИС, показал, что 70% его участников считают, что власти не справились с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ), и лишь 12% респондентов противоположного мнения. А как на самом деле? Особенно остро отсутствие СИЗ чувствовалось в начале эпидемии, а значит, как и в первые дни войны на Востоке, на помощь пришли волонтеры.

Сейчас, похоже, ситуация несколько улучшилась: из Китая в Украину регулярно прибывают самолеты с товарами медицинского назначения, а 10 апреля средства защиты для 10 тысяч украинских медработников направили Объединенные Арабские Эмираты. Но судя по обилию сообщений о волонтерской помощи больницам, защитить медиков одними силами государства пока не получается. Тем временем в Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на утро 15 апреля COVID-19 заболели 684 медицинских работника.

В Великобритании каждый третий медик заболел – из-за нехватки защиты

Впрочем, ЭТО, КАК И МНОГОЕ ДРУГОЕ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ПАНДЕМИИ, ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО УКРАИНСКАЯ. Еще в марте китайские медики, которые принимали участие в борьбе с эпидемией, в интервью Bloomberg предостерегали, что самой серьезной ошибкой была недостаточная защищенность медиков, работающих с инфицированными. Именно из-за этого рос и растет уровень заболеваемости медиков в Европе.



…китайские медики предостерегают…

"Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, ситуация весьма схожа с той, что была в Ухане", – пояснил профессор Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донг.

Это подтверждает ситуация в Великобритании, где каждый третий из медиков, сдавших тест на коронавирус SARS-CoV-2, оказался инфицированным. О чем пишет и газета The Telegraph. По данным издания, 5733 их 16888 тестов, сделанных на медицинских работниках, показали положительный результат. Повышенный процент инфицированных среди медиков издание связывает с недостатком средств личной защиты: медицинских масок, перчаток и фартуков, дефицит которых наблюдается с самого начала вспышки заболевания, а сейчас запасы некоторых средств “критически низкие”. Да что там – многие у нас видел телесюжет, где БРИТАНСКИЕ МЕДСЕСТРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ – МУСОРНЫЕ МЕШКИ…

В Италии, похоже, работу над ошибками выполнили быстрее, хотя при этом все равно среди инфицированных каждый 11-й – медработник. Глеб Битюков, один из врачей в составе украинской бригады в Италии, написал в Фейсбук, что несмотря на рост нагрузки на систему здравоохранения, нехватки средств защиты для медработников не наблюдается:

“Здесь есть все и в достаточном количестве. При каждом входе в отделение я надеваю две пары перчаток и новый костюм. Перед каждым пациентом я надеваю еще одну пару перчаток, а после того как снимаю, дезинфицирую нижний слой перчаток растворами которые находятся повсюду в отделении — и все это есть. Более того – я могу выбрать какой размер перчаток мне подходит. Здесь никто не считает сколько пар перчаток или катетеров он потратил за день, сколько метров бинта отмотано, сколько флаконов физраствора введено, записывая это в бесконечные журналы. Ты просто берешь все, что тебе необходимо — от салфеток до кислородных баллонов, которые стоят в коридоре под стенкой”.



Фото: Фейсбук Глеба Битюкова

Медики на первое время обеспечены, но надо наращивать их защиту в дальнейшем

К сожалению, наши медики только мечтают о таком обеспечении средствами защиты, как в Италии, хотя отмечают, что сейчас ситуация уже не критическая – защиты на ближайшее время хватит. Но если вдруг заболеваемость резко подскочит – прогнозы тогда не такие обнадеживающие.

Врач Киевского областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Гонтарь рассказывает, что частичное обеспечение СИЗами получили от области в начале эпидемии, а сейчас держатся за счет благотворителей и волонтеров:

“Мы получаем помощь от благотворителей, волонтеров, депутатов, и благодаря этому немного наращиваем наши запасы. Вчера получили большую партию – комбинезоны, маски, респираторы. Также люди помогают станциям экстренной помощи непосредственно на местах – привозят по 20, по 40 комплектов средств защиты – кто сколько может.ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ НАМ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ХВАТИТ, НО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ДАЛЬШЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ”, – говорит врач “экстренки”.

На вопрос о том, обеспечиваются ли водители карет скорой средствами защиты, он отвечает, что по инструкции, защитные комбинезоны водителям нужны не в каждом случае. Если водитель находится в кабине, ему достаточно маски и перчаток, поскольку кабина герметично изолирована от внутреннего салона. Но если водитель оказывает помощь при транспортировке пациента – то тоже должно обеспечиваться полной защитой.

Глава Мукачевской центральной районной больницы и по совместительству руководитель штаба по ликвидации последствий ЧС в городе — Евгений Мешко тоже рассказал Укринформу об обеспечении медиков защитой. По его словам, врачи первички обеспечены СИЗами в достаточном количестве. Защиту покупали за счет средств, которые выделила НСЗУ.



Евгений Мешко

“На вторичном звене сейчас мы тоже обеспечены в полном объеме – средства города и благотворителей. Все распределено по отделениям, в зависимости от рисков. Также прошло обучение персонала, как пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сейчас мы стопроцентно обеспечены, но все будет зависеть от сценария развития эпидемии, по которому пойдет Украина. Если сценарий будет спокойный, то наших запасов хватит на месяц-два. Если мы пойдем по сценарию Италии или Испании, то в таком случае наше обеспечение окажется лишь частичным. Поэтому мы продолжаем готовиться к худшему сценарию, а городской совет нам в этом помогает, выделяя средства”, – говорит Евгений Мешко.

Наш эксперт отмечает, что проблема еще и в том, что рынок был не готов к эпидемии, поэтому там большой дефицит почти всех товаров медицинского назначения. “Если мы что-то и находим, то по завышенным ценам. ГОСУДАРСТВО СЕЙЧАС НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА МАСКИ, НО ПОЧЕМУ-ТО ЗАБЫЛО, ЧТО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ, РЕСПИРАТОРЫ, АППАРАТЫ ИВЛ, ЦЕНА КОТОРЫХ С 600 ТЫСЯЧ ГРИВЕН ВОЗРОСЛА ДО ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ. Это огромный бизнес на человеческих жизнях, и хорошо было бы, если бы и другие товары можно было закупить по доступным ценам”, – добавляет руководитель больницы.

Главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник рассказал о поставках средств защиты четырьмя путями. “Есть централизованные закупки за счет средств областного бюджета, централизованные поставки гуманитарной помощи, которые распределяются областным управлением здравоохранения. Ведем и закупки за свой счет. Сейчас планируем приобрести более тысячи противоэпидемических костюмов. Для этого ищем только лицензированных производителей. Кроме того, получаем помощь от благотворителей. Все четко учитываем и регистрируем. О нашей обеспеченности знает медицинский персонал”, – сказал Александр Дудник в комментарии местному изданию “Прочерк”.



Александр Дудник рассказал о поставках средств защиты четырьмя путями

О масштабе волонтерской помощи медикам говорит «эксперимент» Укринформа: по нашему запросу о средствах защиты, поисковик Google выдал минимум 7 страниц с новостями об обеспечении ими регионов.

Между тем, в пресс-службе Минздрава сообщили, что в ближайшее время для украинских врачей закупят еще 90 тысяч защитных костюмов и другие средства защиты.

Что можно сделать, чтобы протянуть на том, что есть

Проблема нехватки надежной защиты для медиков – очков, защитных экранов для лица спровоцировала появление новых способов ее решения. Например, ВОЛОНТЕРЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ МАСКИ ДЛЯ ДАЙВИНГА ПЕРЕДЕЛАЛИ ПОД МЕДИЦИНСКУЮ ЗАЩИТУ, ЗАМЕНИВ ДЫХАТЕЛЬНУЮ ТРУБКУ – ФИЛЬТРАМИ, сообщил 5 канал. Такой опыт переняли у итальянских медиков и решили применить в Украине, рассказал анестезиолог Владимир Рожко. Сейчас волонтеры изготовили более сотни переходников-адаптеров для таких масок и превратили их в средство защиты, но ищут спонсоров для широкого производства, а также мастеров, которые могли бы по схемам на 3D принтере адаптеры печатать.



Волонтеры переделали для медиков маски для дайвинга

Директор Revival Institute for Future, инфекционист Вадим Аристов говорит, что В ПРОТОКОЛАХ CDC (ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ В США) ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО МОЖНО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ РЕСПИРАТОРЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ПОВТОРНО. “Это не рекомендуется, но допускается – использовать средства защиты долгое время, если есть их дефицит. Самый простой дезинфектант – время. Просто дать полежать, ведь известно, что вирус остается активным до 3 суток. Но для этого нужно, чтобы каждый медик имел комплектов на 5 суток – чтобы установить, пока предыдущие респираторы «отлеживаются». По нашим расчетам, стоимость лечения среднего или тяжелого случая COVID-19 стоит от 60 до 83 тысяч гривень. Около 70% этой суммы составляет стоимость средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые находятся рядом с инфицированным пациентом. Если же использовать повторную дезинфекцию и другие подходы по оптимизации СИЗ, то эту стоимость можно снизить до 28-32 тысяч гривень. Но это все равно больше, чем позволяет имеющееся финансирование больниц. Поэтому нужно срочно вводить коррекцию до финансовых механизмов медреформы”.

Что ж, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вторая половина апреля станет решающей в развитии ситуации. Теперь главное за это время максимально нарастить обеспечения средствами защиты наших медиков, чтобы они были готовы в случае негативного сценария лечить и спасать жизнь, а не оказались на больничных койках рядом с другими инфицированными.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru