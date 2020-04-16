Степанов объяснил, как по регионам распределяются препараты для лечения COVID-19

Распределение препаратов для лечения коронавируса по регионам Украины происходит по определенным условиям.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все лекарственные средства, утвержденные протоколом Минздрав по лечению этой болезни, все они как только поставляются, то сразу распределяются по регионам. Это распределение делается в зависимости от количества заболеваний коронавирусом. Во-вторых, это происходит в зависимости от количества населения, которое живет в том или ином регионе ", — сказал Степанов.

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Он отметил, что в Минздраве создан соответствующий остаток, который дополнительно поставляется тому или иному региону в случае необходимости.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине лабораторно подтверждено 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru