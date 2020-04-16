Священники не должны бояться технологий: Варфоломей дал совет церквям

Священнослужители, как и верующие, не должны бояться использовать новейшие технологии для своих нужд во время пандемии, в частности для трансляции богослужений.

Об этом в интервью Укринформу сказал Вселенский патриарх Варфоломей, отвечая на вопрос о «переходе» церкви в онлайн по причине карантинных мер.

«Одним из положительных результатов этого общего вызова является то, что сейчас мы должны сознательно и творчески подходить к отношениям друг с другом. Дистанционное взаимодействие, которое происходит с помощью различных средств современных технологий, позволяет не только поддерживать друг друга с целью утешения и спасения, но и способствовать нашим мечтам и программам на пути сотрудничества и прогресса», — подчеркнул Вселенский патриарх.

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Он отметил, что со своей стороны поощряет познания новых способов, которыми руководствуются церкви.

«В конце концов, мы живая традиция, и Тело Христово — это органическое, живое сообщество. Мы всегда должны быть внимательными, но никоим образом не бояться использовать технологии, которые должны применяться как средство во благо людей Божьих», — добавил Варфоломей.

Он также позитивно отозвался об инициативах, благодаря которым церкви реализуют свое призвание в условиях мировой пандемии.

Вселенский патриархат транслирует в течение Страстной недели и будет транслировать Пасхальное богослужение из Фанара на своей странице в Facebook.

По материалам: ukrinform.ru