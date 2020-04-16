В ГБР объяснили, почему дело Чорновол передали в Киевское управление

Процессуальный руководитель принял решение передать расследование поджога офиса Партии регионов в 2014 году в Киевское теруправление ГБР, так как этот эпизод не связан с превышением полномочий правоохранителями.

Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщил в интервью УП.

"Было принято решение процессуальным руководителем выделить именно этот эпизод относительно поджога в Киевское теруправление ГБР. В постановлении было написано, что этот эпизод не связан с превышением полномочий правоохранителями", — сказал Соколов.

По его словам, все майдановские дела связаны с превышением правоохранителями своих полномочий и убийствами активистов.

"В данном эпизоде нет правоохранителей, нет подавления активистов, а есть наоборот ситуация, когда погиб человек, не принимавший участие в протестах", — добавил Соколов.

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Он уточнил, что ведет всю работу в ГБР с управлением по делам Майдана, подчеркнув: первый заместитель директора Александр Бабиков не имеет к этому отношения.

"Бабиков не общается со следователями, не видит дел – это принципиально. И я объясню почему. Если он это сделает – об этом сразу все узнают. Там ребята в управлении Майдана неплохие, но они специфические. Они шесть лет занимались одними и теми же делами, они знают всех журналистов, всех активистов, всех-всех. То есть я, если честно, не понимаю, как Бабиков — чтобы об этом никто не узнал — может вызвать кого-то и сказать: "Ты смотри туда, а туда не смотри", — уточнил Соколов.

Как сообщал Укринформ, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

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Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание по избранию Чорновол меры пресечения. Прокуратура просит применить в отношении ее круглосуточный домашний арест.

По материалам: ukrinform.ru